Meduca confirma desfiles del 3 y 4 de noviembre y reinicio de clases con revisión de escuelas

El ministro de Educación, Ventura Vega, brindó detalles sobre la hoja de ruta del Ministerio de Educación (Meduca) para el retorno a las aulas tras el terremoto y la celebración de las efemérides patrias, destacando que los desfiles de los días 3 y 4 de noviembre se mantendrán en las dos rutas tradicionales de la ciudad de Panamá.

Vega señaló que las festividades patrias son el resultado del esfuerzo de todo un año por parte de estudiantes, instructores y padres de familia, y que en esta coyuntura representan un valioso espacio para el esparcimiento y la recuperación de la salud mental de la población afectada.

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Desfiles del 3 y 4 de noviembre: Rutas en la capital y autonomía local

El titular del Meduca ratificó la realización de las actividades patrias como un tributo al patriotismo y a la solidaridad de la ciudadanía:

La ciudad capital contará con los dos trayectos habituales: la ruta que pasa cerca del Palacio Presidencial y la ruta de la Vía España.

"Festejar los días patrios no se improvisa; es una actividad que lleva todo el año. Tomando en cuenta la salud mental de la población afectada por el terremoto, es una gran oportunidad para darnos un espacio de esparcimiento rindiendo honor a la patria", manifestó Vega.

Para el resto de los días patrios (como el 5, 10 o 28 de noviembre), el ministro aclaró que la decisión corresponde a los gobiernos locales y consejos municipales. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Colón, la determinación sobre los actos festivos dependerá del alcalde Diógenes Galván.

Inspección de planteles y reinicio seguro de clases

Frente al temor de la comunidad educativa respecto al estado de las estructuras, Vega aseguró que la seguridad de los estudiantes y docentes es prioridad.

Equipos multidisciplinarios conformados por ingenieros, arquitectos, técnicos electromecánicos y electricistas del Meduca han evaluado y garantizado la seguridad de las primeras 770 escuelas abiertas.

El proceso de evaluación técnica continuará en el resto de los planteles del país para asegurar un retorno con plenas garantías.

Plan de contingencia para las provincias afectadas

En cuanto a los estudiantes que no puedan retornar de inmediato a sus aulas en las regiones más golpeadas por el desastre natural (Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos):

Los 16 directores regionales de educación cuentan con el respaldo del ministro para aplicar las alternativas pedagógicas que les otorgan la Ley y los decretos del Meduca.

En las cuatro provincias centrales más afectadas, las direcciones regionales ajustarán los métodos curriculares y de evaluación que permitan a los alumnos culminar el año escolar con éxito y seguridad.