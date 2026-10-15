Meduca evalúa clases virtuales tras el sismo mientras en el horizonte están las 54 mil laptops con IA

Tras las afectaciones registradas en más de un centenar de centros educativos a causa del terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes 9 de octubre, el Ministerio de Educación (Meduca) evalúa múltiples estrategias para garantizar la continuidad del año lectivo. Entre las alternativas figuran el uso de plataformas digitales como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, además de WhatsApp para zonas con conectividad variable.

En aquellas comunidades donde la cobertura de internet sea nula o limitada, la institución prevé la distribución de cuadernos de trabajo y módulos impresos para que los estudiantes continúen sus aprendizajes desde sus hogares.

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La coyuntura ha reavivado el debate sobre la urgente necesidad de distribuir las computadoras portátiles destinadas a la comunidad docente, muchas de las cuales ya se encuentran almacenadas en bodegas estatales.

Exigencia de los padres de familia: Clases virtuales hasta fin de año

Asociaciones y voceros de padres de familia han solicitado a las autoridades educativas que no se apresure el retorno presencial en planteles con grietas o secuelas estructurales, priorizando los módulos y la virtualidad en la recta final del calendario escolar:

"Los padres exigimos que terminen el año con clases virtuales, ya no es mucho lo que falta para terminar este año y primero debe prevalecer la seguridad de nuestros hijos", manifestó una madre de familia afectada por la incertidumbre post-sismo.

Laptops Copilot+ PC: Inteligencia Artificial capaz de funcionar sin internet

En el centro de las herramientas tecnológicas para la contingencia destacan las 54,000 laptops impulsado por el Estado, pertenecientes a la categoría Copilot+ PC, diseñadas para ejecutar modelos de lenguaje y aplicaciones de inteligencia artificial directamente en el procesador (on-device AI).

Esta arquitectura representa un salto para los educadores que laboran en áreas de difícil acceso o con conectividad intermitente:

Mediante aplicaciones como Intel AI Playground, los docentes pueden elaborar borradores de exámenes, guías de estudio, resúmenes de lecturas y material gráfico instructivo a partir de archivos guardados en el disco local, sin requerir conexión permanente a internet.

Estas máquinas integran el procesador Intel Core Ultra 5 236V (familia Lunar Lake) de ocho núcleos, 16 GB de RAM integrados directamente en el encapsulado y la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) que alcanza hasta 40 TOPS, optimizada para tareas complejas de IA con el sistema operativo Windows 11 Pro.

Análisis financiero: Ahorro de $45.1 millones para el Estado

La adquisición de estos equipos mediante el Contrato S-04-2026 publicado en la plataforma PanamáCompra refleja una optimización de recursos públicos frente a los precios de lista del mercado internacional.

El monto de contrato es de $26,619,300 (antes de ITBMS) por 54,000 laptops, lo que equivale a $492.95 por unidad con Windows 11 Pro e instrucción en IA incluida.

Mientras que un equipo comercial equivalente (como la Dell Pro 16 Plus con idéntico procesador y memoria) registra un costo minorista de cerca de $1,329.00.

La diferencia representa un ahorro estimado de $836.05 por computadora ($45.1 millones en la totalidad del lote), equivalente a un 63% por debajo del precio comercial de referencia.

Sectores educativos coinciden en que la distribución inmediata de estos equipos guardados en bodegas permitiría a miles de educadores preparar clases virtuales y módulos de contin