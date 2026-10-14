Meduca evalúa retorno a clases presencial, virtual y por módulos

Mientras el Ministerio de Educación (Meduca) continúa con las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de los centros educativos afectados por el sismo, al mismo tiempo evalúan distintas modalidades para que los estudiantes puedan retomar las clases y culminar el año lectivo.

El director general del Meduca, Edwin Gordón, explicó que la institución cuenta con un plan académico para el retorno a clases, pero su implementación dependerá de los resultados de las inspecciones y de la cantidad de escuelas que presenten daños.

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Gordón señaló que el impacto del sismo no fue igual en todas las regiones, por lo que las estrategias educativas se adaptarán a las condiciones de cada región educativa.

Entre las alternativas que se contemplan está el uso de plataformas virtuales como Teams, Zoom y Meet, así como WhatsApp, dependiendo de las condiciones de conectividad de cada lugar. Estas herramientas podrían utilizarse en los centros educativos que no puedan reabrir debido a daños estructurales graves o al colapso de sus instalaciones.

En las comunidades donde la conectividad sea limitada, el Meduca prevé distribuir cuadernos de trabajo para que los estudiantes desarrollen las actividades desde sus hogares. Posteriormente, deberán entregar los materiales a sus docentes para su revisión y calificación, con el propósito de completar las evaluaciones pendientes del tercer trimestre.

De esta manera, el retorno podría desarrollarse bajo un esquema híbrido, con estudiantes que asistan presencialmente, otros que reciban clases semipresenciales o virtuales y aquellos que trabajen mediante módulos educativos, según las condiciones de sus escuelas y comunidades.

Sobre la fecha para el regreso a las aulas, Gordón indicó que será el ministro de Educación quien anuncie la decisión, una vez que se cuente con información suficiente sobre el estado de los centros escolares.'



de Educación recorrió el Instituto Rubiano, el Colegio Monseñor Francisco Beckmann y el IPT San Miguelito para conocer sus condiciones.



se anunciará cuáles centros educativos están listos para regresar a clases, a través de un listado que se compartirá en los canales oficiales.



el Departamento de Ingeniería del Meduca, en coordinación con el Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, evalúan los daños en las escuelas.



más de 500 técnicos en todo el país, entre ellos ingenieros, ingenieros industriales y arquitectos, trabajan en las inspecciones.

Por su parte, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá (ANPAFA) sostuvo que "la educación debe continuar, pero con seguridad, planificación, transparencia y humanidad". Asimismo, ANPAFA señaló que la Ley 245 contempla mecanismos de educación a distancia que deben ponerse en práctica cuando las condiciones impidan el regreso presencial.

A su vez, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) advirtió que, además de evaluar la seguridad de las infraestructuras y la certificación de los centros educativos, es necesario considerar el estado emocional de los estudiantes de las zonas más afectadas por el sismo, quienes podrían enfrentar cuadros de estrés y ansiedad, agravados por las dificultades familiares.