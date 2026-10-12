Meduca reporta 619 escuelas públicas afectadas por el sismo, más de 30 colapsadas

El Ministerio de Educación (Meduca) contabiliza 619 centros educativos públicos afectados por el sismo del pasado 9 de octubre, con daños que van desde afectaciones leves hasta problemas estructurales y colapsos, informó Héctor Branca, director de Infraestructura de la entidad.

De acuerdo con el funcionario, más de 30 escuelas presentan daños de consideración que las ubican en la categoría de colapsadas. Herrera es la provincia con mayor número de centros educativos en esta condición, con alrededor de 20 planteles.

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Branca indicó que los equipos técnicos trabajan en el levantamiento de información a nivel nacional, con la meta de completar las evaluaciones entre este lunes y martes. Se trata de una labor que se desarrolla en coordinación con otras instituciones y personal especializado para determinar el alcance de los daños.

Entre las áreas con mayores afectaciones mencionó las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas y Chiriquí, principalmente en sectores próximos a la comarca Ngäbe-Buglé.

El funcionario señaló que uno de los planteles que registró daños importantes fue la Arena de Chitré. No obstante, explicó que, de manera preliminar, buena parte de las afectaciones identificadas corresponden a problemas en cielorrasos y otros elementos de las estructuras, mientras continúan las inspecciones para establecer la magnitud de los daños.

Branca advirtió que no se debe autorizar el ingreso a los centros educativos hasta contar con las verificaciones correspondientes. En ese sentido, destacó la importancia de que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acompañe las inspecciones, debido a que algunas estructuras requieren evaluaciones adicionales para determinar si son seguras.

Aunque el Meduca cuenta con personal idóneo para revisar las condiciones de los planteles, el director de Infraestructura señaló que el apoyo de Sinaproc resulta necesario en determinados casos para verificar los riesgos antes de permitir el acceso.

La evaluación que adelanta la institución abarca únicamente a los centros educativos oficiales. En el caso de los colegios particulares, estos deben desarrollar sus propios protocolos de revisión y seguridad.

Una vez concluido el levantamiento nacional, el Meduca presentará al ministro del ramo, Ventura Vega, y al presidente de la República, José Raúl Mulino, un informe con las afectaciones detectadas y las opciones disponibles para tomar decisiones sobre la continuidad del año escolar.

Branca explicó que quedan aproximadamente dos meses de clases en el calendario, equivalentes a unos 35 días efectivos, por lo que será necesario evaluar alternativas para atender la situación de los planteles afectados.

El funcionario también indicó que se ha solicitado la inspección de 11 escuelas en San Miguelito, además de un centro educativo en Panamá Norte, debido a que figuran entre los planteles que presentan mayores afectaciones.