MICI: instalación de relaves de Cobre Panamá se mantiene estable y sin riesgos

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) adelanta acciones de supervisión técnica en las instalaciones y pasivos mineros de las provincias afectadas por el sismo del 9 de octubre, con prioridad en la seguridad de las comunidades y en la protección del ambiente.

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En ese sentido, personal del MICI realizó el 13 de octubre una inspección técnica en Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, específicamente en la Instalación de Manejo de Relave y en el área de mina.

La entidad informó que durante la visita se examinaron los informes de estabilidad, los registros de monitoreo y las medidas de respuesta implementadas. La información técnica presentada reportó condiciones de estabilidad en la Instalación de Manejo de Relave, sin desplazamientos ni fugas en las tuberías inspeccionadas.

Dicha operación se mantiene bajo el Plan de Gestión Segura, con equipos técnicos que brindan mantenimiento y atención de manera permanente. No hay ningún riesgo.

Por otro lado, el sismo provocó un deslizamiento de tierra en la antigua mina de Remance, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, que está abandonada desde el año 1999.

Además, el personal técnico del MICI realizará una inspección el próximo lunes 19 de octubre en una mina subterránea abandonada.

Según el MICI, el análisis de la calidad del agua y la atención a las comunidades se realizan en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Salud (Minsa). La prioridad es garantizar agua segura a los residentes mientras se cuenta con los resultados de laboratorio.

El MICI dará a conocer los resultados de sus supervisiones conforme avancen las verificaciones técnicas y actuará con base en información verificable.