Minsa: Los 34 casos de malaria detectados en Merca Panamá están bajo control

Los 34 casos detectados por malaria en Merca Panamá se encuentran bajo control, informó este jueves el Ministerio de Salud (Minsa).

Tamara Salcedo, coordinadora de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud, explicó que se mantiene una vigilancia reactiva, que consiste en realizar pruebas de laboratorio a las personas que presentan síntomas tras la detección de un caso positivo. Asimismo, indicó que a las personas diagnosticadas se les proporciona tratamiento y seguimiento oportuno.

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Salcedo detalló que, desde el 5 de octubre, se desarrollan acciones de trazabilidad y control vectorial, que incluyen fumigaciones en los alrededores y dentro de las naves del Merca Panamá, así como el tratamiento de los humedales.

Por su parte, Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, aseguró que las personas pueden acudir al Merca Panamá a realizar sus compras con tranquilidad, ya que la malaria no se transmite directamente de persona a persona ni a través de los alimentos.

Guerra explicó que, según las investigaciones realizadas por el Minsa en coordinación con la administración del Merca Panamá, se ha identificado que los casos están relacionados con personas que ingresan a zonas boscosas de áreas endémicas y con otras que pernoctan en los alrededores del mercado.

Añadió que, hasta el momento, las investigaciones no han identificado el origen de la transmisión dentro de las instalaciones del mercado.

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa y parasitaria causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten a las personas mediante la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

Este mosquito pica principalmente durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Por ello, las personas que trabajan permanecen o pernoctan en el Merca Panamá durante estas horas deben reforzar las medidas de protección, como utilizar repelente y vestir ropa que cubra los brazos y las piernas.

Los síntomas de la malaria pueden confundirse con los de otras enfermedades, como el dengue. Entre las señales de alerta están la fiebre, los escalofríos, la sudoración, el dolor de cabeza y el malestar general. Ante estos síntomas, se recomienda evitar la automedicación y acudir oportunamente a una instalación de salud para recibir evaluación, diagnóstico y tratamiento adecuados.