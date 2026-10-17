Minsa reitera que es seguro comprar alimentos en Merca Panamá pese a casos de malaria

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que es seguro acudir a Merca Panamá y comprar alimentos, luego de que detectaron 37 casos positivos de malaria en trabajadores informales que frecuentan el mercado.

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, explicó que la malaria no se transmite por los alimentos ni por el contacto directo con una persona infectada, sino mediante la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

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Por ello, la presencia de personas diagnosticadas con esta enfermedad no implica que los productos que se comercializan en el mercado representen una vía de transmisión.

Según Guerra, algunas de estas personas tienen antecedentes de exposición en zonas del país donde existe transmisión de malaria, como Darién, la comarca y otras áreas.

Como parte de la respuesta sanitaria, los equipos de la Región Metropolitana de Salud se mantienen en Merca Panamá realizando pruebas para detectar posibles casos y facilitar el diagnóstico oportuno de las personas evaluadas.

De acuerdo con la entidad, estas acciones se complementan con el seguimiento médico de los pacientes diagnosticados y las intervenciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial en los alrededores del mercado y sectores periféricos, con el objetivo de identificar posibles áreas de riesgo y prevenir nuevos contagios.

Se informó que de los 37 casos positivos identificados, seis pacientes ya culminaron su tratamiento. El personal de salud continúa dando seguimiento a las personas afectadas para verificar el cumplimiento de las indicaciones médicas y su evolución.

Asimismo, Guerra señaló que en los últimos días no se han identificado nuevos casos positivos y reiteró que, hasta la fecha, no se han registrado casos dentro de las instalaciones de Merca Panamá, ni entre el personal administrativo ni entre los arrendatarios de los puestos de venta.

Prevención y atención oportuna

El Minsa recuerda que la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos Anopheles infectados. Entre sus síntomas se encuentran la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza y el malestar general.

Ante la presencia de estos síntomas, especialmente después de visitar zonas donde existe transmisión de malaria, se recomienda acudir oportunamente a una instalación de salud para recibir evaluación y diagnóstico.