Muere Lina Barría tras resultar herida en el terremoto del 9 de octubre

La señora Lina Barría, de 67 años de edad, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado 9 de octubre.

Según se conoció, una de las varillas del techo la perforó en el colon, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario. Pese a la atención médica recibida, Barría perdió la vida.

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Lina Barría, considerada la primera víctima mortal del terremoto, residía en Macaracas, provincia de Los Santos, y falleció en la Ciudad de la Salud tras sufrir un paro cardíaco.