Mulino suspende las dianas en la Presidencia tras los daños causados por el terremoto

Las tradicionales dianas que marcan el inicio de las fiestas patrias en Panamá no se realizarán este año en el Palacio de Las Garzas. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la suspensión de esta actividad y afirmó que el país no tiene motivos para celebrar en medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre.

"Este año no habrá dianas en la Presidencia de la República porque no hay nada que celebrar", manifestó Mulino.

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La decisión se produce después del fuerte sismo que sacudió el país y ocasionó daños en viviendas, centros educativos, iglesias, carreteras y puentes, principalmente en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Las dianas forman parte de las actividades tradicionales con las que se recibe el inicio de las fiestas patrias en Panamá. Cada año, esta celebración reúne a autoridades y participantes en los predios de la Presidencia, como antesala a las conmemoraciones del mes de noviembre.