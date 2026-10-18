Mulino visita a damnificados en Soná y promete reconstruir sus casas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron este domingo la comunidad de Carrizal, en Soná de Veraguas, donde conocieron de primera mano la situación de cientos de damnificados del terremoto del 9 de octubre y les aseguraron que el Gobierno Nacional reconstruirá los hogares destruidos.

El recorrido inició en el albergue temporal ubicado en un terreno privado frente al Colegio Eduardo Sánchez Díaz, donde más de 230 personas, muchas de ellas niños y niñas, recibieron al presidente con mucho entusiasmo y esperanza.

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Además de escuchar las experiencias y las peticiones de las familias, la pareja presidencial llevó donaciones para mejorar las condiciones del albergue: colchones, baños portátiles, carpas, alimentos y juguetes para los niños.

El presidente Mulino les explicó que la ayuda seguirá llegando y que ya ha comenzado la reconstrucción y reparación de hogares en zonas afectadas.

"Me complace estar aquí, compartiendo con ustedes. Estoy aquí para comprometerme a cumplir. La reconstrucción de sus casas viene, para que vuelvan a vivir dignamente", expresó Mulino al pueblo de Carrizal.

Seguidamente, el presidente y su esposa visitaron el albergue que ha sido establecido en terrenos de la escuela Carrizal, donde habitan de manera temporal 35 personas.

Tras verificar las condiciones de los refugios, Mulino les aseguró que esta semana llegarán mejores y más amplias carpas para que las familias las instalen en los terrenos de sus viviendas mientras llega el momento de reconstruir.

"Vamos a asegurarles el proceso de reconstrucción", indicó. "Ya empezamos la reconstrucción en Herrera e iremos a otras provincias. Vamos con todo".

En el recorrido, la pareja presidencial estuvo acompañada del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; la gobernadora de la provincia de Veraguas, Hildemarta Riera; el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, y el director del Senafront, Larry Solís.