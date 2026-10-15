Panamá se suma al Sistema de Alertas Sísmicas de Google para móviles Android

El presidente de Panamá José Raúl Mulino, anunció este jueves que el país centroamericano fue incluido por Google en el Sistema de Alertas Sísmicas para móviles Android, poco antes de cumplirse una semana del terremoto de magnitud 7.7 que golpeó Panamá, dejando más de 13,000 damnificados.

Anuncio presidencial y valor estratégico

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"¡Buenas noticias para Panamá! Gracias a la cooperación con Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes", celebró Mulino a través de un mensaje en la red social X.

El mandatario destacó la importancia de la prevención tecnológica al recordar que esta herramienta "permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida".

Balance tras el terremoto del 9 de octubre

El terremoto en Panamá del pasado 9 de octubre dejó casi una treintena de heridos, entre ellos una mujer que falleció días después tras ser operada por una perforación abdominal ocasionada por la caída de una viga en su casa. La víctima pertenecía a una de las 879 familias en el país que perdieron sus viviendas debido al movimiento telúrico.

Según detalla Google sobre el funcionamiento de este servicio ciudadano fuera de Estados Unidos, la tecnología emplea "un enfoque de participación colectiva para detectar sismos", aprovechando los acelerómetros integrados en los dispositivos móviles:

Si el teléfono percibe una vibración compatible con un evento telúrico, envía una señal automática al servidor de detección con su ubicación aproximada.

El servidor procesa e integra la información enviada por múltiples teléfonos para confirmar si un terremoto está en desarrollo.

La herramienta utiliza más de 2,000 millones de teléfonos Android activos como sensores de velocidad y vibración para emitir alertas instantáneas a los usuarios de las áreas afectadas.

Dado que las ondas sísmicas se propagan en cuestión de segundos, los criterios de activación de la alerta son completamente automáticos para garantizar una respuesta inmediata sin intervención humana.