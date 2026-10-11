Transcurridas 45 horas desde el terremoto principal de magnitud 7.5, el sistema automático del Instituto de Geociencias (IGC) ha localizado un total de 256 réplicas en la zona de Azuero.

El evento sísmico ha movilizado a las autoridades y mantiene en alerta de monitoreo constante a los especialistas de la región.

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El comportamiento sísmico muestra una desaceleración paulatina en la frecuencia de los eventos. Durante las primeras 24 horas posteriores al sismo principal se contabilizaron 162 réplicas, mientras que en la segunda jornada la cifra descendió a 99.

Asimismo, desde la noche de ayer no se ha registrado ningún movimiento de magnitud igual o superior a 5.0, manteniéndose los eventos recientes en rangos de menor intensidad, mayoritariamente entre los 3.5 y 4.5.

Los eventos de mayor fuerza se concentraron al inicio del fenómeno telúrico. De acuerdo con el reporte oficial, las cuatro réplicas que superaron la magnitud 6 (registrando 6.9, 6.5, 6.2 y 6.1) ocurrieron durante las primeras horas de la secuencia sísmica, liberando la mayor cantidad de energía liberada tras el choque principal.

El Instituto de Geociencias aclaró que la cantidad real de réplicas es superior a las que aparecen mapeadas. Esto se debe a que el sistema automático solo detecta y localiza sismos con la energía suficiente para ser captados simultáneamente por múltiples estaciones sísmicas. Los eventos de menor magnitud quedan temporalmente fuera del conteo hasta que el personal analista realice la revisión técnica correspondiente.

Los expertos señalaron que la actividad telúrica continuará mientras la falla geológica completa su proceso de reacomodo. Esta fase de estabilización post-sismo puede extenderse durante días, semanas o incluso meses, periodo en el cual los temblores irán perdiendo intensidad y se registrarán de manera cada vez más espaciada.

Ante el desarrollo de este evento sísmico, se reitera el llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informada a través de canales oficiales.