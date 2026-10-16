El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó oficialmente al pueblo chiricano el nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear de Bugaba, cumpliendo así la promesa realizada el pasado 27 de noviembre de 2025. Con esta histórica infraestructura, la región fortalece sus servicios médicos propios, evitando que los enfermos deban desplazarse largos trayectos hasta la ciudad capital para recibir sus tratamientos oportunos.

Durante el acto inaugural, Mulino expresó que la obra representa un alivio real para miles de familias que por años sufrieron la indiferencia, la burocracia y los contratos abandonados en la zona.

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Ante más de una veintena de pacientes oncológicos, el mandatario enfatizó que su administración asumió el gobierno con la firme convicción de responder con hechos concretos y no con promesas vacías. Asimismo, acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino, destacó que la obra lleva el nombre de José Mulino Rovira como un homenaje al legado de su padre en el servicio público.

El principal objetivo de este nuevo centro es descentralizar los servicios de salud especializados en todo el territorio nacional.

Esta estrategia permitirá a los residentes de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas acceder a terapias oncológicas avanzadas cerca de sus hogares. Además del beneficio médico directo, la iniciativa reduce sustancialmente la carga financiera en gastos de transporte y alojamiento, aminorando de forma significativa el impacto emocional tanto en los enfermos como en sus familiares.

Esta infraestructura posiciona al complejo como uno de los centros de atención oncológica más avanzados del país. Entre sus instalaciones destaca una moderna unidad de radioterapia compuesta por dos búnkeres de alta seguridad. El primero, albergará dos aceleradores lineales destinados al tratamiento de precisión contra tumores malignos, mientras que el segundo búnker está especialmente acondicionado e equipado para realizar procedimientos de braquiterapia.

El equipamiento tecnológico del centro es resultado del trabajo conjunto entre el presupuesto nacional y la cooperación internacional. Mientras que el primer acelerador lineal fue adquirido con fondos propios del Gobierno Nacional, el segundo equipo fue donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras las gestiones realizadas por el presidente Mulino en el Foro Económico Mundial de Davos.

El mandatario subrayó que el cumplimiento riguroso del calendario acordado con la OIEA para entregar la obra en octubre demuestra la seriedad y transparencia de la diplomacia panameña.

El rescate integral de la red de salud local se ha consolidado en un período de dos años. En agosto de 2024, el Ejecutivo asumió el compromiso de recuperar las instalaciones contiguas del complejo médico Dr. José Félix Espinosa Barroso, las cuales se encontraban abandonadas por pasadas administraciones. Tras ser restaurado y entregado el 27 de noviembre de 2025, ambas estructuras operarán ahora de forma coordinada e integrada para brindar una cobertura integral a la población del occidente panameño.

En cuanto al inicio de operaciones, el presidente fue categórico al señalar que el centro no abrirá sus puertas de manera apresurada hasta que cada equipo esté debidamente certificado y calibrado. A pesar de que la estructura está finalizada y cuenta con tomógrafo de simulación, acelerador de última generación, braquiterapia de alta dosis y tecnología nuclear, el mandatario advirtió que en la medicina de alta complejidad no cabe la improvisación y la seguridad del paciente es la prioridad absoluta.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd, explicó los alcances terapéuticos que ofrecerán estas instalaciones, remarcando el uso de técnicas como el hipofraccionamiento. Este procedimiento, según indicación médica especializada, permite administrar dosis más elevadas de radiación en cada sesión, reduciendo significativamente la cantidad total de visitas al hospital.

Además, anunció que el Ministerio de Salud (Minsa) gestiona la creación de un centro similar para la región de Azuero con el fin de acercar la medicina de alta tecnología a todo el país.

La voz de los pacientes estuvo representada por Evelin Ordoñez, quien desde hace cinco años combate la enfermedad y agradeció el profundo cambio que significará esta obra para sus días.

Ordoñez manifestó el alivio que representa evitar los extenuantes viajes de más de 10 horas hacia Panamá y prometió, en nombre de la comunidad beneficiada, cuidar la infraestructura. De igual forma, resaltó la importancia de recibir una atención humana que brinde consuelo, escucha y esperanza en medio del proceso de sanación.

Adicionalmente, el proyecto —construido por la empresa RIGA— incorporará una avanzada unidad de medicina nuclear equipada con PET CAT, Cámara Gamma y Simulador de Tomógrafo para optimizar el diagnóstico especializado.