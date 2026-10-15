Roxana Méndez renuncia a la dirección de la Autoridad de Descentralización

Roxana Méndez presentó su renuncia como directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), cargo que ocupaba desde agosto de 2024 tras ser designada por el presidente José Raúl Mulino. La salida de la funcionaria se conoció este jueves 15 de octubre de 2026, dejando vacante la jefatura del organismo responsable de coordinar los fondos para los municipios y juntas comunales del país.

El eje de la administración de Méndez estuvo marcado por la investigación de la denominada "descentralización paralela", un esquema de transferencias discrecionales ejecutado durante el quinquenio anterior que generó duros cuestionamientos ciudadanos:

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En septiembre de 2026, la funcionaria reveló que la AND había presentado 353 denuncias formales ante las autoridades competentes vinculadas a irregularidades en el uso de estos fondos.

Méndez detalló que, tras la auditoría de 80 casos por parte de la Contraloría General de la República, se identificaron severas dificultades para sustentar el gasto de recursos, calculando una posible lesión patrimonial superior a los $44 millones.

Tensiones administrativas y querellas en su gestión

Durante los 26 meses de su gestión, Méndez enfrentó diversos episodios de conflictividad política y legal con autoridades locales:

Ya que en octubre de 2025, un grupo de representantes y excandidatos interpuso una denuncia penal en su contra por presunto abuso de autoridad, luego de que la AND emitiera una resolución que dejó sin efecto el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y frenara la solicitud de sus fondos al MEF (un proceso que se mantiene en fase de verificación ante las instancias judiciales sin que exista condena en su contra).

Mientras que en agosto de 2026, la AND debió sustentar un crédito adicional de $4.2 millones ante la Asamblea Nacional para subsanar transferencias adeudadas desde 2022 y 2023 a cinco municipios, aduciendo trabas en los refrendos de la administración previa.

Un futuro incierto para la fiscalización local

A la fecha, el Órgano Ejecutivo no ha confirmado las causas directas de la dimisión ni ha anunciado quién asumirá la jefatura de la Autoridad Nacional de Descentralización.

La salida de Méndez deja interrogantes abiertas sobre la continuidad de las auditorías a las juntas comunales del país, el seguimiento judicial de las 353 denuncias de la descentralización paralela y el flujo regular de partidas hacia los gobiernos locales golpeados por la reciente emergencia sísmica.