Ruta Rosa busca simplificar la detección del cáncer

Reducir los tiempos de espera y la incertidumbre que enfrenta una persona cuando necesita realizarse una mamografía es el objetivo de Ruta Rosa, una iniciativa que utiliza tecnología para integrar la consulta médica, el estudio diagnóstico y la entrega de resultados en un mismo proceso. La propuesta busca completar estas etapas en un plazo de 72 horas mediante una plataforma digital que conecta a las pacientes con profesionales de la salud y centros de atención.

Peter Díaz, gerente general de la empresa panameña Maxia Latam, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de acompañar a las pacientes durante las distintas etapas de la detección del cáncer de mama, desde la primera consulta hasta la revisión de los resultados y la orientación sobre los pasos siguientes.

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La propuesta busca responder a una de las dificultades que enfrentan los pacientes: la fragmentación de los servicios de salud. En muchos casos, una persona debe conseguir una consulta médica, gestionar una cita para la mamografía, esperar el informe radiológico y coordinar otra consulta para conocer los resultados. Este recorrido puede prolongar la espera y aumentar la preocupación de quienes buscan atención, señaló el gerente general.

Ruta Rosa plantea simplificar ese proceso mediante una teleconsulta inicial, la realización de la mamografía y una segunda teleconsulta para revisar los resultados, todo dentro de un periodo de 72 horas. Según Díaz, la plataforma permite coordinar las citas y reunir la información médica necesaria desde una misma aplicación, con el propósito de facilitar el seguimiento de cada paciente.

La iniciativa funciona a través de Bieni, una plataforma de asistencia digital en salud que integra información procedente de consultas médicas, laboratorios, farmacias y estudios de imágenes. También incorpora VIA, un módulo de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los usuarios a comprender información relacionada con su salud y plantear preguntas a partir de sus datos. Esta herramienta, sin embargo, no sustituye la evaluación ni el criterio de un profesional médico, indicó el profesional.

La inteligencia artificial también puede servir de apoyo en el análisis de imágenes mamarias mediante sistemas capaces de identificar áreas sospechosas o posibles lesiones. De acuerdo con Díaz, estas herramientas pueden ayudar a los radiólogos a identificar estudios que requieren una revisión prioritaria. Aunque la interpretación de las imágenes y la emisión del informe diagnóstico siguen siendo responsabilidad del especialista.

Además de la tecnología, el acompañamiento médico constituye uno de los componentes centrales de la iniciativa.'

72

ahoras se reduce el proceso de entrega de resultados de mamografías. 14

años tiene Maxia aportando su tecnología a distintos proyectos en el país.

Díaz señaló que uno de los retos del sistema de salud panameño es mejorar la conexión entre los distintos servicios, tanto públicos como privados. A su juicio, facilitar la coordinación entre consultas, pruebas diagnósticas y atención especializada puede reducir las interrupciones en el seguimiento de los pacientes y contribuir a que reciban orientación oportuna.