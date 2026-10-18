Se está diseñando para 6 o 7 veces la aceleración que se sintió en Ciudad de Panamá en reciente terremoto

Las estructuras modernas en Ciudad de Panamá están siendo concebidas bajo estrictos parámetros de seguridad que superan considerablemente los registros del último terremoto de Azuero. Así lo explicó el Dr. Óscar Ramírez, experto en ingeniería estructural de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), quien detalló cómo las características geológicas de la capital influyen directamente en el diseño de las edificaciones.

De acuerdo con Ramírez, las ondas sísmicas que viajan desde el punto de falla penetran a través del basamento rocoso, el cual excita la masa de suelo superior transformándose en aceleración en la superficie.

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En este sentido recordó que la capital presenta condiciones geológicas diversas; mientras zonas como Paitilla se encuentran cimentadas directamente sobre roca, otras áreas como Costa del Este, Santa María y sectores hacia el Canal de Panamá poseen capas considerables de suelos compresibles y arcillas orgánicas que aumentan la aceleración superficial.

El Dr. Ramírez señaló que, al aplicar los lineamientos de la normativa vigente (REP-2021), los ingenieros están diseñando los edificios para soportar de 6 a 7 veces la aceleración percibida en el temblor del 9 de octubre.

Por ejemplo, la aceleración registrada en el último terremoto para Costa del Este fue de 0.12 y para la que se diseñaron los edificios en esa zona según el Reglamento Estructural es de 0.60.

Asimismo, destacó un dato tranquilizador para el parque inmobiliario del país: cualquier edificio construido en la ciudad desde el año 1984 en adelante, bajo las normativas vigentes en sus respectivas épocas, cuenta con la capacidad estructural necesaria para resistir sismos como el sentido recientemente sin sufrir daños significativos.