Solicitarán peritaje que determine el futuro de policlínica

Un edificio icónico del corregimiento de Santa Ana está en peligro.

Se trata de la Policlínica Presidente Remón (PPR), conocida popularmente como "Calle 17", por donde se ubica, y que fue la primera instalación de salud que construyó la Caja de Seguro Social (CSS) en 1955.

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Por muchos años fue la cara de atención de salud de la CSS y en sus 10 pisos se ofrecen diversas especialidades para los asegurados y sus beneficiarios.

La imponente edificación fue punto de referencia cuando la actividad citadina se concentraba en esta parte de la ciudad, ya que para llegar a esta, se tiene que transitar por la Avenida Central.

Hoy, siguen siendo miles los asegurados de esa parte de la ciudad y del sector oeste los que acuden a esta policlínica para consultas, estudios, pruebas o para retirar medicamentos.

No obstante, el terremoto del viernes 9 de octubre obligó a su cierre, al igual que el de otras instalaciones de la CSS.

Y el vetusto edificio será objeto de un peritaje para saber su estado.'



Se manejan tres escenarios que se deben presentar sobre que hacer con la policlínica.



Reforzamiento estructural integral de toda la edificación, reparando sus daños y rehabilitando las instalaciones afectadas.



Rehabilitar las alas recuperables y demoler y reponer las no recuperables.



Demolición total de la estructura y construir una nueva con programa médico arquitectónico equivalente.



Cada escenario debe tener costo y plazo, así como un estimado de la vida útil residual.

La CSS mantiene cerradas cuatro instalaciones de salud en estos momentos.

La CSS ha solicitado información de mercado, como paso previo para levantar una licitación mediante la cual se le realice a esta instalación una evaluación post sismo, un análisis de vulnerabilidad sísmica y el dictamen de escenarios de intervención.

Todo esto para presentar un informe de peritaje sustentable que "permita determinar y/o decidir, con base en costo, plazo, vida útil residual y riesgo, la presentación de diferentes escenarios: si la edificación se refuerza y rehabilita, se rehabilita parcialmente y se repone el resto; o se demuele y repone", plantea la introducción de la solicitud.

La solicitud de la CSS se hace con el propósito de conocer la capacidad operativa de los proveedores que brinden servicios de peritaje y obtener información necesaria para disminuir riesgos en la confección del pliego de cargos que servirá como base en la posible licitación pública.

Y el peritaje debe esclarecer y determinar la condición estructural actual de la PPR y del Edificio Administrativo, la severidad y extensión de los daños causados por el potente sismo y sus réplicas, y la seguridad de la edificación para su ocupación.

El Edificio Administrativo es el que se encuentra al lado de la policlínica, que fue la primera instalación administrativa que construyó la CSS y en sus momentos fue sede de la dirección general de la institución.

En el quinto piso de ese edificio, el actual director de la CSS, Dino Mon, tiene una oficina operativa, que presentó a los medios de comunicación, cuando tomó posesión de su cargo, el 1 de octubre de 2024.

Además de esta policlínica, se mantienen cerradas tres instalaciones en la región de Azuero.

Hablamos de la Policlínica Roberto Ramírez de Diego, en Chitré; el Capps de Los Pozos; y la Ulaps de Tonosí.