Un nuevo informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) revela que van 910 casas que resultaron afectadas por el terremoto del viernes.

René García, encargado del COE, informó que esta es la última cifra que se tiene y lo más seguro es que aumente con el pasar de las horas, luego que sean verificadas más comunidades afectadas.

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Lo que todavía no se ha actualizado es la cantidad de personas afectadas que, hasta el sábado, era de 2,100.

García informó que una vez se identifica la afectación de la residencia lo que procede a inventariarse es que tipo de ayuda se le debe proporcionar a la familia y el medio por el cual se le debe hacer llegar.

Por el momento, han dido distribuidas 10 toneladas de agua potable e inicialmente se dio prioridad a hospitales que han tenido que dejar sus instalaciones y atender a pacientes en los patios y estacionamientos.

Todavía hay comunidades que están incomunicadas en Los Santos, Herrera y Veraguas.

Por otra parte, se conoció que en la capital, hubo edificaciones en El Chorrillo que resultaron con algún grado de afectación.

En cuanto a los colegios, son 419 los que resultaron con daños y se conoce de uno que prácticamente fue perdida total.