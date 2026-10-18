Taiwán ofrece su apoyo tras sismo

Panamá, en medio de la incertidumbre y los daños que causó el terremoto, ha recibido muestras de apoyo de diversos países, como Taiwán, dirigidas a contribuir con quienes lastimosamente perdieron sus viviendas y con ellas el esfuerzo de sus vidas.

La Asociación Panameña de Profesionales Egresados de Taiwán (Apadet) y la Cámara de Comercio del país asiático han sumado esfuerzos para atender las necesidades de los damnificados mediante la iniciativa Chantin pa' la gente, impulsada por el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El presidente de la Cámara de Comercio de Taiwán, Robert Lu, señaló que la mayoría de taiwaneses que residen en Panamá están naturalizados y tienen hijos panameños o han formado sus familias en el país, por ello es imposible que permanezcan indiferentes ante las necesidades de las provincias impactadas por el sismo.

Mencionó que, en estos momentos, hay que dejar de lado las diferencias que puedan existir a nivel político para brindar una asistencia adecuada a las más de 200 familias que perdieron sus inmuebles.

Lau aseguró que la ayuda de su país no se limitará a la atención de las personas impactadas por el temblor; al contrario, su objetivo es seguir reforzando sus lazos con la población a través de distintos programas de beneficio mutuo.

Aclaró que la intención del Gobierno de Taiwán nunca ha sido obligar a Panamá a que tome decisiones contrarias a su voluntad.

El presidente de la Apadet, Elvins Santander, por su parte, no descarta que Taiwán ofrezca asistencia técnica a Panamá, aprovechando su experiencia y conocimientos en el manejo de secuencias sísmicas.



El presidente de la Cámara de Comercio de Taiwán, Robert Lu, aseguró que la ayuda de su país no se limitará a la atención de las personas impactadas por el temblor; al contrario, su objetivo es seguir reforzando sus lazos con la población a través de distintos programas de beneficio mutuo.



El presidente de la Apadet, Elvins Santander, por su parte, no descarta que Taiwán ofrezca asistencia técnica a Panamá, aprovechando su experiencia y conocimientos en el manejo de secuencias sísmicas.



La Alcaldía de Panamá ha recaudado más de 100 mil dólares.

"Taiwán tiene a los mejores ingenieros y arquitectos del mundo; ellos conocen perfectamente esta situación porque están dentro del anillo de fuego, por ello quieren aportar conocimiento", dijo a Panamá América.

La población taiwanesa, a diferencia de la panameña, afirmó Santander, está acostumbrada a movimientos telúricos, por lo que su cooperación será crucial para que el país afronte las consecuencias del terremoto y avance hacia su recuperación.

Coincidió con Lau en que los desacuerdos políticos, tanto dentro como fuera del país, deben quedar al margen.

"Panamá tiene una buena oportunidad de abrir sus puertas y recibir ayuda por parte de Taiwán", agregó.

Recaudación

La Alcaldía de Panamá ha recaudado, hasta la fecha, más de 100 mil dólares para construir viviendas temporales a los afectados por el sismo.