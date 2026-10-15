Panamá
Usuarios de Android podrán recibir alertas antisísmicas
- Cristabel Escala
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- @PanamaAmerica
El sistema busca ofrecer segundos de anticipación ante determinados movimientos sísmicos, un margen que puede ayudar a las personas.
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Panamá fue incorporado al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta gratuita de Google que permite detectar terremotos y enviar notificaciones a los usuarios, con la posibilidad de advertirles antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino.
El mandatario informó sobre la incorporación a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció a Google por la cooperación tecnológica que permitió ampliar este servicio al país.
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El sistema busca ofrecer segundos de anticipación ante determinados movimientos sísmicos, un margen que puede ayudar a las personas a buscar protección y alejarse de zonas de riesgo. Sin embargo, el tiempo de aviso varía según las características del terremoto y la ubicación del usuario, por lo que no siempre se recibirá una alerta antes de sentir el movimiento.
Mulino destacó la importancia de incorporar este tipo de tecnología para proteger vidas, especialmente después del fuerte terremoto que sacudió recientemente al país y de las réplicas registradas posteriormente.
El ingeniero civil-estructural Ramiro Vargas también resaltó el valor de los sistemas de alerta temprana y señaló que unos segundos de anticipación pueden ser determinantes para que las personas adopten medidas de protección.
Vargas planteó que Panamá debe avanzar hacia una estrategia integral de prevención que combine herramientas tecnológicas con programas nacionales dirigidos a reducir los riesgos y la vulnerabilidad de las infraestructuras.
Según explicó, disponer de más mecanismos de detección temprana permitiría mejorar la preparación ante futuros terremotos y facilitar acciones inmediatas de protección.'
9
de octubre ocurrió el sismo de 7.5 en Panamá que afectó principalmente a las provincias centrales.
40
segundos duró el movimiento sísmico que dejó daños materiales y una víctima.
Entre ellas mencionó la posibilidad de evacuar una edificación en riesgo antes de que se sientan las sacudidas más intensas, cuando las condiciones lo permitan.
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