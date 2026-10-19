Idalides Calderón, una heroína del agro, recibe reconocimiento de la FAO

La chiricana Idalides Calderón de González fue galardonada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como una de las 100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios y el Desarrollo Rural, durante el Foro Mundial de la Alimentación.

Postulada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), este tributo a su vida de esfuerzo reconoce décadas entregadas a la tierra, a la seguridad alimentaria y al empoderamiento de las mujeres en las comunidades rurales de Chiriquí y Panamá.

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En el marco del Año Internacional de la Agricultora (2026), esta distinción celebra el papel transformador del trabajo femenino en el campo. Con la humildad y grandeza que la caracterizan, Idalides dedicó el logro a sus compañeras.

"Para mí, ese reconocimiento lo comparto con todas las mujeres rurales de Panamá, porque ese es el fruto del trabajo de todas en conjunto", expuso.

La historia de Idalides Calderón con la tierra comenzó en su infancia en Chiriquí. Tras la muerte de su padre cuando tenía nueve años, la agricultura de subsistencia se convirtió en el pilar para sacar a su familia adelante. Ese vínculo con el campo nunca se rompió: la siembra, además de reducir gastos e ingresos, siempre fue su gran pasión.

Con el tiempo, su vocación individual se transformó en un impacto colectivo. En 2006 impulsó la creación de la Asociación Agro artesanas de Barú, que hoy reúne a unas 18 mujeres y sus familias. Juntas no solo cultivan y crían animales, sino que agregan valor a su producción comercializando tamales, bollos y artesanías.

Su espíritu solidario quedó marcado durante la pandemia de covid-19, cuando desafiaron el clima cálido para cosechar repollo, lechuga, brócoli y cebolla contra todo pronóstico, compartiendo su producción con un albergue de adultos mayores. Para Idalides, ese logro reafirmó que la agricultura familiar va más allá del sustento económico: es una poderosa red de empatía comunitaria.

Hoy, con 74 años, su liderazgo trasciende fronteras. Como presidenta de la Red Panameña de Asociaciones de Mujeres Rurales (impulsada por el MIDA), articula a cerca de 3 000 productoras a nivel nacional. Su reconocimiento por parte de la FAO resalta el papel transformador de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, un hito que cobra especial fuerza de cara al Año Internacional de la Agricultora 2026.

Desde El Progreso, en Barú, Idalides sigue dedicada a formar a las nuevas generaciones sin costo alguno, convencida de que "en la ruralidad está el alma de un país". A sus 74 años, lo tiene claro: seguirá sembrando vida, conocimientos y futuro hasta el último de sus días.

"Mis conocimientos serán transmitidos también, sin costo alguno, porque para eso estamos: para poder ayudar a todas las mujeres que están empezando ese camino de la agricultura y aquellas que también lo siguen", afirmó.