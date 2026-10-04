Yeizkel, la niña de 8 años que ha enamorado a Panamá con su talento en la poesía

La comarca Guna Yala es el hogar de Yeizkel Duni, una estudiante de 8 años del grado 3.° A en la Escuela Mamitupu, del corregimiento de Ailigandí.

La pequeña se ha convertido en una sensación tras viralizarse un video donde demuestra su notable talento para la declamación.

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Yeizkel participó esta semana en el concurso de poesías patrióticas del Ministerio de Educación y aunque no ganó, su disertación ha recibido cientos de aplausos.

El concurso regional lo ganó Christin Mejía, uan niña de 9 años de la escuela Nibaguiña Cabu.

El impacto de su presentación impulsó iniciativas para brindarle apoyo. En este sentido el abogado Eliécer Plicett, se comunicó con la familia de la estudiante para expresarle su admiración y brindarle apoyo.

Además impulsa una iniciativa para realizar una fiesta de navidad a fin de año en la comunidad a la que pertenece la niña.

Otras personas han mostrado interés en la pequeña. La comunciadora Cibeles de Freitas también destacó que le gustaría ayudarla a seguir puliendo su talento.