¿Es otra?

Versión impresa

Ni la reconocía, qué cambio el de Joy Fong. Está muy guapa, el cambio le ha hecho bien. La veo incluso más “rellena”, pero se ve hermosa. Incluso el rostro se ve diferente. Lo bueno, es que, para mí el cambio fue para bien. Aunque leí los comentarios de un par de gente y le tiraron “hate”, no sean así. En lo único que estoy de acuerdo es que las fotos tienen sus retoques.

Muy chistoso

En serio que me hizo el día Orman Inniss con sus ocurrencias luego del en vivo de la exdiputada Katleen Levi, como ella dijo que le gustaban los feos, él se hizo de primero en la fila. Fue chistoso y no solo a mí me gustó, a muchos les sacó una sonrisa. Me agrada su buen humor. Esperemos que a la exdiputada no le haya caído mal el chiste, la verdad, no lo creo.

¡Qué lío!

¡Qué enredo! La verdad estoy de acuerdo con aquellos que dicen que para entrar a un centro médico hay ciertas reglas de vestimenta. Y, sí, comprendo que Nelva Saldaña y su hermana están pasando por un momento difícil y tal vez se les pasó ese detalle y usaron esa vestimenta, pero, ya saben para la próxima. Recuerden que hay que seguir las reglas.