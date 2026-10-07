Estados Unidos
Cleveland reacciona con contundencia y evita la eliminación ante los Medias Blancas
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Guardianes de Cleveland y Medias Blancas se enfrentaran este jueves en el quinto partido.
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Los Guardianes de Cleveland mantuvieron vivo su camino en la postemporada tras vencer 9-3 a los Medias Blancas de Chicago en el juego tres de la Serie Divisional de la Liga Americana.
El equipo de Cleveland reaccionó con contundencia a la ofensiva, destacando un rally de cuatro carreras coronado por un triple con las bases llena de Jo Adell, además del aporte clave de José Ramírez con el bate y a la defensiva.
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Los Guardianes cortaron la racha de Chicago y evitaron ser barridos en la serie al mejor de cinco encuentros.
Aunque los Medias Blancas continúan al frente en la eliminatoria 2-1, Cleveland logró forzar al cuarto juego de la serie.
Ambos equipos volverán a enfrentarse este jueves 8 de octubre en Chicago. Cleveland buscará empatar la serie para obligar a un quinto y definitivo choque.
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