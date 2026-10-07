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Estados Unidos

Cleveland reacciona con contundencia y evita la eliminación ante los Medias Blancas

Publicado 2026/10/07 18:45:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

Guardianes de Cleveland y Medias Blancas se enfrentaran este jueves en el quinto partido.

Guardianes de Cleveland vence 9-3 a Chicago y extienden la serie divisional. Foto: Instagram

Guardianes de Cleveland vence 9-3 a Chicago y extienden la serie divisional. Foto: Instagram

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Los Guardianes de Cleveland  mantuvieron vivo su camino en la postemporada tras vencer 9-3 a los Medias Blancas de Chicago  en el juego tres  de la Serie Divisional de la Liga Americana. 

El equipo de Cleveland reaccionó con contundencia a la ofensiva, destacando un rally de cuatro carreras coronado por un triple con las bases llena de Jo Adell, además del aporte clave de José Ramírez con el bate y a la defensiva.

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Los Guardianes cortaron la racha de Chicago y evitaron ser barridos en la serie al mejor de cinco encuentros.

Aunque los Medias Blancas continúan al frente en la eliminatoria 2-1, Cleveland logró forzar al cuarto juego de la serie.

 Ambos equipos volverán a enfrentarse este jueves 8 de octubre en Chicago. Cleveland buscará empatar la serie para obligar a un quinto y definitivo choque.

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