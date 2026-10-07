Daniel Espino hace historia y los Guardianes se mantienen con vida en la Serie Divisional

Los Guardianes de Cleveland mantuvieron viva su temporada en la Liga Americana tras vencer 9-3 a los Medias Blancas de Chicago en el Juego 3 de la Serie Divisional.

En un duelo de eliminación disputado en el Guaranteed Rate Field, el conjunto visitante mostró una ofensiva oportuna para cortar el impulso de los Medias Blancas y forzar un partido más en esta eliminatoria al mejor de cinco encuentros.

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Más allá del abultado marcador, la velada tuvo un matiz histórico para el béisbol panameño con la actuación del lanzador Daniel Espino. El diestro fue el elegido por el mánager Stephen Vogt para subirse al montículo como abridor de Cleveland, convirtiéndose oficialmente en el primer serpentinero nacido en Panamá en iniciar un partido en toda la historia de la postemporada de las Grandes Ligas.

Espino trabajó dos tercios en el primer episodio, en la que permitió dos imparables, una carrera, concedió un boleto y recetó dos ponches. Aunque saliera del compromiso sin decisión, el novato panameño de 25 años dejó su huella en los libros de récords, al ser también el primer tirador de su país en ver acción en "playoffs" desde la última salida del legendario Mariano Rivera en 2011.

Tras el breve trabajo del abridor panameño, el cuerpo de relevistas de Cleveland tomó el control y el ataque de los Guardianes no tardó en responder. La chispa ofensiva llegó mediante un rally decisivo de cuatro anotaciones en los primeros episodios, coronado por un demoledor triple de Jo Adell con las bases llenas que volteó la pizarra y puso a la visita en control total del encuentro.

Chicago intentó reaccionar en el tramo medio del juego, amenazando con llenar las almohadillas, pero la figura de José Ramírez emergió tanto con el guante como con el bate. El antesalista dominicano selló una brillante jugada defensiva para sofocar el peligro de los Medias Blancas y más tarde remolcó dos carreras adicionales con un batazo de tres bases en el octavo capítulo que terminó de liquidar las acciones.

Con este resultado, los Guardianes evitaron ser barridos y recortaron distancias en una Serie Divisional que ahora se coloca 2-1 a favor de los Medias Blancas.

El triunfo le devuelve la confianza al banquillo de Cleveland, que logró descifrar el pitcheo rival a tiempo para mantenerse en la carrera por el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.Ambos equipos volverán a enfrentarse este jueves 8 de octubre en territorio de Chicago para disputar el Juego 4.

Los Guardianes buscarán empatar la serie para obligar a un quinto y definitivo encuentro de vuelta en Cleveland, mientras que los White Sox saltarán al terreno intentando conseguir la victoria que selle su pase a la siguiente ronda