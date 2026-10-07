Dodgers toman ventaja ante los Bravos en la Serie Divisional

En un duelo marcado por el pitcheo dominante y el poder del madero, Los Angeles Dodgers derrotaron 3-1 a los Bravos de Atlanta en el Truist Park durante el juego tres de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Con este triunfo en condición de visitante, la novena angelina toma una ventaja crucial de 2-1 en la serie al mejor de cinco encuentros.

El gran héroe de la jornada fue el abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, quien entregó una actuación magistral en la lomita. Yamamoto trabajó a lo largo de siete entradas completas, permitiendo únicamente cuatro imparables y una carrera limpia, mientras recetaba 10 ponches y otorgaba un solo pasaporte. Su precisión y control maniataron a una peligrosa ofensiva de Atlanta que no encontró respuesta durante casi todo el juego.

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Por el lado de los Bravos, el veterano zurdo Chris Sale se encargó de aperturar el encuentro y mantuvo un vibrante duelo de pitcheo en los primeros tres episodios. Sale logró recetar siete ponches en sus cinco entradas laboradas; sin embargo, un par de descuidos en el cuarto capítulo le costaron caro al zurdo y terminaron inclinando la balanza de manera definitiva en su contra.

La parte alta del cuarto inning rompió el cero cuando el jardinero Andy Pages conectó un sencillo para embasarse. A continuación, el puertorriqueño Enrique "Kiké" Hernández reafirmó su reputación como un bateador decisivo en octubre al desaparecer la pelota por el jardín izquierdo, logrando un cuadrangular de dos carreras que puso al frente a Los Ángeles.

A penas dos bateadores después del estacazo de Hernández, apareció Freddie Freeman para castigar a su antiguo equipo. Freeman pegó un batazo solitario hacia el jardín central ante los envíos de Sale, extendiendo la ventaja a 3-0 y haciendo silenciar al público presente en la casa de los Braves.

Los Bravos lograron descontar en la pizarra más adelante gracias a un rodado productor de Drake Baldwin, rompiendo el blanqueo pero manteniéndose abajo por dos carreras. Pese al impulso del descuento, el pitcheo abridor de los Dodgers neutralizó cualquier intento de remontada importante en la parte baja de la séptima entrada.

Para el octavo y noveno episodio, el mánager Dave Roberts echó mano de su bullpen mediante Tanner Scott y el cerrojo dominicano Edwin Díaz. Aunque los Braves colocaron corredores en base en el noveno inning y amenazaron con empatar el partido, Díaz apretó el brazo y consiguió el out final para sellar el salvamento y asegurar la victoria angelina.

Con la serie a su favor 2-1, los Dodgers de Los Ángeles se colocan a tan solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Ambos equipos se volverán a ver las caras en el Truist Park para disputar el Juego 4, donde Atlanta jugará sin margen de error para intentar forzar un quinto y definitivo choque.