Dodgers vencen a Bravos y van por el banderín de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles han asegurado su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras eliminar a los Bravos de Atlanta con una victoria por 4-1, para de esta manera ganar la Serie Divisional por 3-1.

El encuentro decisivo se mantuvo empatado 1-1 hasta la parte alta de la séptima entrada. Con las bases llenas y dos outs, el jardinero cubano Andy Pages conectó el imparable del triunfo ante los envíos del relevista Robert Suárez para impulsar dos carreras cruciales.

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Posteriormente, Max Muncy selló la pizarra en la novena entrada con un cuadrangular solitario para sellar el marcador.

La clave de la serie para los angelinos residió en la efectividad de su cuerpo de relevistas y en la falta de contundencia ofensiva de Atlanta. Los Bravos no pudieron aprovechar a sus corredores en posición de anotar a lo largo de los cuatro juegos, dejando un elevado número de hombres en base en los momentos más decisivos de la eliminatoria.

Para los Bravos de Atlanta, el resultado representa una amarga despedida en la ronda divisional, viendo concluidas sus aspiraciones al título de la Liga Nacional a pesar del buen esfuerzo de su cuerpo de pitcheo abridor en los juegos disputados en Truist Park.

En cuanto al rival de Los Ángeles por el banderín de la Liga Nacional, el contrincante de los Dodgers saldrá del enfrentamiento en la otra Serie Divisional entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego.