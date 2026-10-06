Los Rays castigan los errores de los Yankees y toman ventaja de 2-0 en la Serie Divisional

Los Rays de Tampa Bay consiguieron una victoria crucial por marcador de 5-2 sobre los Yankees de Nueva York en el segundo enfrentamiento de la Serie Divisional de la Liga Americana, disputado en el Tropicana Field. Con este resultado, el conjunto local dio un golpe de autoridad sobre la mesa para tomar una ventaja considerable 2-0 en el cruce de postemporada.

Desde el inicio del compromiso, el pitcheo abridor de ambas novenas buscó imponer su ritmo sobre el montículo. Sin embargo, fueron los bates de Tampa Bay los que mostraron mayor paciencia en el plato, ajustando sus turnos al bate para desgastar la efectividad de los lanzadores neoyorquinos conforme avanzaban los episodios iniciales.

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El punto de inflexión del encuentro se produjo en la parte baja del quinto inning, cuando la ofensiva de los Rays emboscó al picheo de Nueva York con un rally decisivo de cuatro anotaciones. Un par de batazos oportunos con corredores en posición de anotar terminaron por romper el empate e inclinaron la balanza definitivamente a favor de los locales.

A la complicación en el montículo para los Bombarderos del Bronx se le sumó un titubeante desempeño a la defensiva. La novena neoyorquina cometió cuatro errores a lo largo del compromiso, fallos costosos que extendieron las entradas de Tampa Bay y permitieron carreras sucias que sentenciaron el desarrollo del juego.

A pesar de los intentos de reacción por parte de la alineación de los Yankees, la ofensiva visitante lució maniatada en los momentos de mayor presión. La falta de batazos de extrabase y la incapacidad para remolcar a los corredores embasados limitaron las oportunidades de remontada en la recta final del partido.

El cuerpo de relevistas de los Rays lució dominante al hacerse cargo de los innings finales, retirando a los bateadores clave de Nueva York sin otorgar mayores libertades. La combinación de velocidad y localización en sus lanzamientos neutralizó por completo las intenciones de la toletería neoyorquina.

Con este triunfo, Tampa Bay coloca la Serie Divisional 2-0 a su favor, situando a los Yankees al borde de la eliminación. La novena de Nueva York queda ahora sin margen de error para los siguientes compromisos, obligada a ganar de manera consecutiva para mantenerse con vida en el playoff.

La serie se traslada ahora al Yankee Stadium para el juego tres este miércoles, donde la escuadra neoyorquina buscará reaccionar ante su público para evitar la barrida, mientras que los Rays intentarán sellar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.