Messi está listo para su partido de despedida

Entre risas, bromas y ejercicios con pelota, Lionel Messi completó este lunes su último entrenamiento con la selección argentina, poco más de 24 horas antes de poner fin a más de dos décadas con la Albiceleste en un amistoso ante Benín.

La última práctica del capitán se dio en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza -provincia de Buenos Aires-, que desde 2023 lleva precisamente el nombre de Lionel Andrés Messi.

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El momento más distendido llegó con uno de los habituales rondos, un ejercicio en espacios reducidos en el que Messi intercambió pases y bromas con sus compañeros, en una escena repetida incontables veces y en incontables estadios durante sus 21 años con la celeste y blanca.

La práctica contó además con dos espectadores especiales: los exfutbolistas argentinos Ezequiel Lavezzi y Cristian 'Kily' González, actual entrenador de Messi en el club estadounidense.

El astro rosarino, de 39 años, fue visto cerca de Rodrigo de Paul, compañero suyo en el Inter Miami y que, junto a Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, se incorporó a la plantilla después de ausentarse de las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0).

Tanto Messi como ellos tres fueron convocados especialmente para el encuentro de este martes, en el que Otamendi también pondrá fin a su trayectoria con la selección argentina.

La 'Pulga' anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Albiceleste, con la que debutó en 2005 y conquistó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.