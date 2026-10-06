Messi se despide de la Albiceleste con 126 goles, el último de penalti, y muchas emociones

Lionel Messi se despidió este martes de la selección de Argentina tras 21 años de historia inolvidable con 126 goles, el último de penalti en los 70 minutos de un partido ganado por 3-0 a Benín en Buenos Aires, y en una noche cargada de muchas emociones, homenajes y lágrimas.



Los 85.000 espectadores en el estadio Monumental cantaron este martes por noche el gol 126 del capitán como si hubiese sido el de un título mundial.



A los 70 minutos, Messi respiró profundo, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierda al portero de Benín Marcel Dandjinou.



Antes del tanto que puso la puntilla al partido contra una rocosa selección de Benín, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32.



En el amanecer del segundo tiempo, (m.48) ejecutó un córner que viajó sin oposición hasta el centro del área pequeña de Dandjinou y sin dejar caer el balón, con un toque seco, apareció el central Nicolás Otamenti para marcar el 1-0.



Fue el pase del astro de 39 años que despide a un escudero de 38 que también se marchó hoy en su partido número 140.



Y en el minuto 61 el joven talento Nico Paz apareció para marcar el segundo desde fuera del área con un lanzamiento de efecto, imposible para el portero.



Después del pitido final, el árbitro Fernando Véjar le regaló sus tarjetas al diez, los demás jugadores de ambas selecciones hicieron fila para saludarle y todos miraron al cielo para ver el espectáculo de luces formado por drones que reflejaron la figura de Messi y la camiseta que lució desde su debut en 2005.