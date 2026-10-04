Panamá afina los últimos detalles para enfrentar a Ecuador

El seleccionado de Panamá cumplió este domingo con su última sesión de entrenamiento de la gira asiática y ya está preparada para saltar a la cancha este lunes 5 de octubre, cuando se mida a su similar de Ecuador por el tercer lugar del torneo internacional Copa Kirin 2026.

El encuentro se disputará este lunes en el Estadio Nacional de Tokio, (1:30 a.m. hora de Panamá), en un compromiso en el que los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen buscarán cerrar su participación en Japón con su primera victoria de la gira.

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Este domingo, el equipo nacional entrenó por espacio de 90 minutos, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. hora local, en las instalaciones del Ajinomoto Field Nishigaoka, ubicado en la ciudad de Kita, Tokio.

Hasta el momento, el conjunto panameño registra dos empates en sus primeros compromisos: 1-1 ante India, en Bangalore, y 1-1 frente a Nueva Zelanda, en las semifinales del certamen. Ante los neozelandeses, Panamá cayó 5-3 en la tanda de penales.

Durante la práctica, el cuerpo técnico encabezado por Christiansen afinó los últimos detalles tácticos y ensayó con el posible equipo titular que enfrentará al combinado sudamericano.

Por segundo día consecutivo, el defensor Jiovany Ramos trabajó de forma diferenciada al resto del grupo, bajo la supervisión de los fisioterapeutas de la selección.

Citas de los protagonistas

Cristian Martínez: “El proceso pasado terminé de la mejor manera, ahora esto es un nuevo proceso, con algunos jóvenes creo que tenemos que acoplarnos a lo que pide el profe, tratar de ayudar a los jóvenes en lo que necesite y tratar de estar unidos, que es lo más importante”.

“Creo que con Nueva Zelanda estuvimos muy bien, tanto los jóvenes como los jugadores de experiencia, es una lástima de no poder ganar el partido y perderlo por penales, pero ahora toca pasar la página y tratar de terminar la gira asiática con una victoria ante Ecuador”.



José Fajardo: “Sí, es algo muy especial, emocionante de poder enfrentar a una selección muy complicada, competitiva, sabiendo que juego en ese país, donde estoy haciendo las cosas muy bien, y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible para poder ganar el partido de mañana”.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos dentro de la cancha y nosotros el día de mañana vamos a darlo todo y esperemos sacar un buen resultado”.

“La idea de nosotros es poder sacar un buen resultado. Sabemos que Ecuador viene con un técnico nuevo, que no ha podido ganar, sabemos que ellos van a venir el día de mañana con todo, que quieren ganar, quieren mostrarse también, como nosotros, pero si nosotros estamos bien, estamos compactos, estamos unidos, podemos sacar un buen resultado”.

Un desafío histórico ante Ecuador

El partido de este lunes representa una nueva oportunidad para que Panamá consiga su primera victoria histórica frente a Ecuador en la categoría masculina mayor.

En los siete enfrentamientos previos entre ambas selecciones, el conjunto panameño registra cinco derrotas y dos empates, por lo que buscará romper esa racha y despedirse de territorio japonés con un resultado positivo.

El encuentro también servirá como una importante prueba para el equipo nacional de cara a los compromisos oficiales que se avecinan en el calendario internacional.

Japón y Nueva Zelanda definirán el título

La jornada de este lunes en la Copa Kirin se completará con la gran final del torneo, en la que Japón y Nueva Zelanda se enfrentarán para definir al campeón del certamen.

El encuentro está programado para las 5:30 a.m. hora de Panamá (7:30 p.m. hora local), después del compromiso por el tercer lugar entre Panamá y Ecuador.

