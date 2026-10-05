Panamá vence a Ecuador en penales y se lleva el tercer lugar de la Copa Kirin

En un encuentro vibrante y repleto de intensidad de principio a fin, la Selección de Panamá logró quedarse con el tercer lugar de la prestigiosa Copa Kirin al derrotar por 7-6 en la tanda de penales a Ecuador, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios en el Estadio Nacional de Tokio. El choque sirvió como un exigente examen para ambas escuadras en el cierre de sus respectivas giras asiáticas.

Desde el pitazo inicial, el conjunto canalero salió con un planteamiento audaz y agresivo, adueñándose de las principales ocasiones de peligro sobre el césped nipón. Guiados por la creatividad de Adalberto Carrasquilla y las constantes proyecciones por los costados, los dirigidos por Thomas Christiansen lograron inclinar la balanza en el tramo inicial, desgastando a la línea defensiva sudamericana.

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La insistencia panameña rindió sus frutos al minuto 38 de la primera parte. Tras un envío al área por parte de Jorge Gutiérrez, el joven delantero debutante Josué "Yayita" Vergara sacó un fuerte remate que impactó en el travesaño y, atento al rebote, mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0. De esta forma, Vergara celebró su primer tanto en la Selección Absoluta y coronó una actuación destacada.

Para el complemento, la escuadra ecuatoriana adelantó líneas bajo la dirección de Marcelo Gallardo. La Tri comenzó a dominar la posesión de la pelota y a generar constantes arremetidas a través del dinamismo de sus atacantes, arrinconando paulatinamente al bloque defensivo panameño, que resistió con orden.

El premio a la insistencia ecuatoriana llegó al minuto 58 del compromiso. Tras una gran jugada colectiva dentro del área canalera, Juan Riquelme Angulo sacó un preciso disparo para vencer la portería rival y decretar el empate 1-1 en la pizarra. El gol inyectó un nuevo impulso a Ecuador, que apretó en busca de la remontada en la recta final.

A pesar del asedio sudamericano, la figura del guardameta panameño Eddie Roberts se agigantó bajo los tres palos. Con intervenciones providenciales ante los remates de la ofensiva ecuatoriana, el arquero logró sostener la paridad hasta el pitazo final y forzar la definición desde el punto penal.

En la dramática tanda desde los once pasos, ambas selecciones mostraron una notable efectividad en los primeros lanzamientos. Por el bando de Panamá convirtieron Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Tomás Rodríguez, Rafael Mosquera, César Blackman, Giovany Herbert y Daivis Murillo, manteniendo la serenidad en los momentos de mayor presión.

Por su parte, Ecuador convirtió a través de Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Kenny Arroyo, William Pacho y Fricio Caicedo. No obstante, la figura del encuentro volvió a ser Eddie Roberts, quien detuvo los cobros de Anthony Valencia y Juan Riquelme Angulo para sellar el triunfo panameño por 7-6.

Con este resultado, Panamá concluye su paso por la Copa Kirin asegurando el podio y dejando sensaciones muy positivas en el aspecto colectivo e individual. El balance de la gira sirve como un importante envión anímico para el equipo centroamericano de cara a sus próximos desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf.