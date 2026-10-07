Rays barren a los Yankees y avanzan por el título de la Liga Americana

Los Rays de Tampa Bay sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras imponerse 4-3 a los Yankees de Nueva York en el juego tres de la Serie Divisional, barriendo la eliminatoria al ganar los tres compromisos consecutivos.

El encuentro disputado en Yankee Stadium se mantuvo lleno de dramatismo. Un jonrón solitario de Víctor Mesa Jr. junto con imparables remolcadores de Jonathan Aranda y Ryan Vilade le dieron a Tampa Bay la ventaja definitiva de cuatro carreras, mientras que el relevo logró sofocar la reacción tardía de la ofensiva neoyorquina.

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Para los Yankees, la eliminación consuma una amarga despedida ante su afición, marcando el fin de su temporada tras no lograr descifrar el certero pitcheo de los Rays a lo largo de toda la serie.

Por su parte, la escuadra de Tampa Bay confirma su gran momento en esta postemporada, demostrando la solidez de su cuerpo de relevistas y el bateo oportuno de sus jóvenes figuras en los momentos de mayor presión.

En cuanto al rival de Tampa Bay por el banderín de la Liga Americana, la escuadra de los Rays se enfrentará al ganador de la otra Serie Divisional entre los Guardiness de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago.

Los Medias Blancas tienen la ventaja de la Serie ante los Guardianes 2-1.