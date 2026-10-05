Expertos analizan en Panamá el futuro y la sostenibilidad de los fondos de pensiones

El futuro de los sistemas de pensiones enfrenta un escenario marcado por la longevidad, los cambios demográficos y la transformación de los mercados financieros. Ante esta realidad, autoridades, reguladores y expertos nacionales e internacionales se reunieron en Panamá para analizar nuevas estrategias que permitan fortalecer la sostenibilidad de los fondos previsionales y garantizar su capacidad de responder a las necesidades de las próximas generaciones.

Durante el encuentro “Futuro de los Fondos de Pensiones: Perspectivas Económicas, Estrategias de Inversión Sostenible e Inteligencia Artificial para la Supervisión”, el viceministro de Economía, Fausto Fernández, destacó que la interacción entre los distintos actores del sistema previsional resulta fundamental para impulsar nuevas iniciativas, promover estrategias de inversión y explorar alternativas que permitan diversificar las estructuras de los fondos.

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El funcionario subrayó que el debate sobre las pensiones ya no puede limitarse a los modelos tradicionales. Los cambios en la estructura poblacional y el aumento de la esperanza de vida están planteando nuevos desafíos para sistemas que deben encontrar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección social.

“Estamos viviendo cambios demográficos importantes, particularmente por la longevidad, las aportaciones y el costo de carga que tienen actualmente los sistemas”, señaló Fernández.

Diversificación de inversiones frente a mercados complejos

Uno de los principales desafíos identificados durante la jornada fue la necesidad de evaluar cómo deben evolucionar los diferentes modelos previsionales para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y asegurar el pago de las pensiones a las futuras generaciones.

En esa línea, la diversificación de las inversiones adquiere especial relevancia. La participación conjunta de organismos reguladores, entidades bancarias, estructuradores de fondos y otros actores del mercado permite intercambiar experiencias y plantear alternativas frente a un entorno económico y financiero cada vez más complejo.

Para Fernández, este tipo de encuentros representa precisamente una oportunidad para compartir conocimientos, identificar nuevas iniciativas y analizar soluciones que permitan adaptar los sistemas previsionales a las transformaciones que ya están redefiniendo su funcionamiento.

Inversión sostenible e Inteligencia Artificial en la supervisión

La agenda del encuentro puso sobre la mesa algunos de los temas que marcarán la evolución de los fondos de pensiones durante los próximos años. Entre ellos estuvieron las perspectivas económicas, las estrategias de inversión de largo plazo, la diversificación de los fondos y la incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión de los recursos.

La discusión también abordó el papel que puede desempeñar la tecnología en la supervisión de estos sistemas. En particular, la inteligencia artificial emerge como una herramienta con potencial para fortalecer los procesos de vigilancia, análisis y gestión, ofreciendo nuevas posibilidades para supervisar mercados y anticipar riesgos.

Más allá de la tecnología y las estrategias financieras, el encuentro puso de relieve un elemento esencial: la necesidad de mantener una conversación permanente entre quienes participan en el sistema previsional.

La actividad fue organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), y reunió a representantes de distintos sectores relacionados con el futuro de las pensiones.