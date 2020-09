Felicidades

Versión impresa

Los programas matutinos sí que la botan cuando le celebran el cumpleaños a uno de sus presentadores. Vi el de Chollykid y me dio ganas de irme para allá al ver tanta alegoría. Me encantó que llevarán a la mamá del “mijito”, ella se lo merece y se ve que lo disfrutó al máximo. ¡Qué bien! Además, el atuendo combinado de sus compañeros, muy bien. Felicidades ChollyKid.

¡Cool!

Oye, muy divertido el disfraz de Alex Medela de Buzz de “Toy Story”. Lo importante es saber que a él le encantó este regalo de cumple. “Un sueño hecho realidad”, dijo. No me pareció nada mal que en el programa se tomaran unos minutos para darle este detalle. Sé que algunos dirán que es una bobería, pero para gustos los colores y si a él le gusta, lo demás no importa.

Buen trabajo

La periodista Yolanda Torres Salazar de Sertv no lo hace nada mal, solo le falta más ánimo, habla como con pereza, aunque sé que ese puede ser su tono de voz, pero pareciera que estuviese nerviosa. Sin embargo, en general lo hace bastante bien. Bueno, en cuanto al “look”, al asesor le hace falta esforzarse un poquito más, porque de que ella es guapa, lo es.