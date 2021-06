Pronta mejoría

Vi el comentario negativo que le hicieron a Michelle Simons luego de publicar que dos de sus hijas tienen covid-19. Bueno, aunque no se contagiaron por medio de la mamá, sino de la nana, sí tengo que decir que siento que Michelle baja mucho la guardia en el programa. Sus compañeros también, los veo sin mascarillas. Pero, lo importante aquí es que las niñas salgan de esto pronto.

Cuidado

¡Ay no! Quedé sorprendida el sábado cuando vi a Kathy Phillips en El Parking de Pobre. ¿Ya está mejor de la covid-19? Parece que sí y aunque tenían mascarillas, me dio miedito y no era yo. ¿Será que soy exagerada? Creo que es muy reciente. Varias veces se le escuchó toser a Kathy, ojalá no le vaya hacer daño. “Mijita”, no juegue con esto, cuidado con una recaída.

Pereza

Ya Marcela Barnes me está empezando a aburrir con ese tema de su mudanza a Alemania. ¿Se fue? Bueno, bien por ella. Ya debe parar la taquilla, sea feliz y no ande con ganas de llamar la atención. Para mí, ya está cayendo en la ridiculez. Esa es su vida privada, vívala como desee y pásela bien. Callada disfruta más esos momentos. ¡Cuidado con el mal de ojo!