Bien

Oye, me agrada ver como Fabio Caballero ha mejorado en su trabajo, ya sea dentro o fuera del “set”. A pesar de que es joven, yo diría que lo hace mejor que otros periodistas que tienen más tiempo que él en este ámbito. “Mijito” siga así no baje la guardia. Además, de manejarse bien frente a la cámara, siempre luce unos “outfits” de acuerdo al momento. ¡Bien!

Apoyo

Aunque solo fueron unas líneas las que escribió Bugaman es sus redes, a mí también me preocupó. Pero, me alegra saber que el “mijito” cuenta con personas que lo apoyan. Me agradó ver como caras de la farándula local comentaron al leer sus palabras para darle una voz de aliento. No todo está perdido en Panamá, los felicitó. Y ojalá Bugaman ya esté con más ánimos.

Bellas

Me encantó la foto de Bettina con su hija, se ven bellas. Muy dulces y se ve que Bettinita es muy carismática. Todo combina en esa foto, el vestuario de ellas, el fondo, simplemente hermosas. Ah, y no soy la única que le tira flores a aquella imagen, he visto decenas de comentarios positivos de la instantánea. Espero seguirlas viendo así de espectaculares.