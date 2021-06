¡Fuerte!

¡Qué barbaridad! La gente está mal, mira que enviarle a Nikeisha esa imagen tan “fuerte” estuvo fuera de orden. Pobre de la “mijita”, tener que aguantarse semejantes tonterías de personas sin oficio. Aunque, sí me pareció extraño la respuesta que ella le dio al hombre que le envió la fotografía. Para la próxima solo ignore y de inmediato debe bloquearlos.

¡Revuelo!

Bueno, bueno... a la gente le está dando la fiebre de “hacerse retoques estéticos”, eso está bien. Vi que hasta “El maleante caro” va por su cirugía. ¡Qué bueno! Ojalá se concentre en eso y deje a Tatiana tranquila. Bien fino el hombre. Me da curiosidad en saber qué es lo que se hará exactamente y, por supuesto, cómo va a quedar. ¿Será que habrá un cambio real?

¿Proyectos?

Intrigada, qué proyectos serán esos en los que andan Delany y Paul. Me alegra que tengan sus trabajitos, espero que no sea nada con el Gobierno, después del escándalo del año pasado, no se vería bien seguir en eso. Bueno, en otro punto, me encanta verlos como pareja, se ven tan enamorados. ¡Envidia de la buena! Sigan así, no vayan a dañarla otra vez.