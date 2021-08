¡Ay no!

La gente sí es perversa, le han dicho de todo a Rolo, luego de anunciar que su esposa espera un hijo. Sí, yo sé que el “mijito” no es muy agraciado que digamos, pero, debe tener un gran corazón y como dicen por ahí al final eso es lo que vale. El aspecto físico debe pasar a segundo plano. A mí se me alegra, porque un hijo/a es una bendición. Felicidades a ambos.

No...

Cada quien es dueño de su propia vida, pero, deberían tener más cuidado y no andar pasando por el cirujano plástico a cada rato. Me parece que esto, a la larga puede traer consecuencias a la salud. Por ejemplo, Jacky Guzmán lleva una decena de cirugías estéticas y dice que nadie la para, porque se hará otras. ¡Ay Dios! Esperemos que esto no le pase factura más adelante.

Mira tú...

Oye, ese Domi Leira creyendo en Julio Shebelut, hasta un video para recibirlo de nuevo en TVMax. ¡Dios Santo! Pero, bueno, así como el periodista deportivo tiene sus detractores, también tendrá sus adeptos. Domi Leira la “sacó del estadio” con ese recibimiento. Le han dicho de todo. A mí también me pareció muy exagerado. Pero, es su asunto.