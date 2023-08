No sean necios...

Oye, la gente se pasa. Han hecho un escándalo porque el personaje de “La Máscara” que quedó al descubierto esta semana era Lorna Cepeda. No están de acuerdo en que haya participado un personaje que no era de Panamá en un programa local. No se cuál es el problema, la idea es hacer que la gente piense y, además, dieron buenas pistas. A mí sí me gustó, fue interesante.

Paren...

¿Por qué la gente anda viviendo la vida de los demás? ¿Será que la vida de ellos es aburrida y buscan por otro lado para entretenerse? Miah Catalina presentó a su bebé Haim Osnel y le han llovido toda clase de comentarios ofensivos. ¡Señores, no sean así! El bebé es un niño inocente que no tiene maldad y Miah no le hace daño a nadie. ¡Ya paren!

Maldad

Yedgar Carolina casi gana en la lotería, solo le faltó un número. No se preocupe, ya está más cerca de ese dinerito que no cae nada mal. Hay envidiosos que le han dicho de todo, no sé por qué tanto “hate”, el “mijito” solo publicó que estuvo a punto de ganar con los cuatro números de la “loto” no le está haciendo mal a nadie. Usted siga remando para que la suerte le llegue.