Malvados

¿Por qué habrá gente tan malvada? El “chef” Argimiro publicó que se va a casar con su amor Kira y la gente empezó de una vez a recordarle a su ex. ¡Señores! Pasen la página, dejen al “mijito” en paz. No es el primero, ni será el último. Hay gente que en un año cambia de pareja hasta tres veces. Creo que a nadie le importa. Además, lo de su ex ya pasó hace rato.

Me alegra

Oye, me gustó el anuncio de los “influencers” Abraham Pino e Imaray Ulloa, la cubana está de visita en Panamá. Los “mijitos” se reunieron y adelantaron que han preparado varios videos juntos. ¡Bomba! Esa dupleta debe traernos buen material. Me alegra por Pino y qué bonito que ella esté feliz de visitar Panamá y que le hayan gustado los sitios que ha recorrido.

No sean así...

Valeria Murillo es la nueva directora de comunicaciones de Señorita Panamá. Vi a un par tirándole “hate”, no sean así. Ella se ve que trabaja fuerte cuando toca. Sé que va a hacer un buen trabajo. Ojalá no me equivoque. Todo lo que se propone lo logra. También vi que algunos le mandó buenos deseos, yo me uno a este grupo. Usted siga para adelante, demuestre lo que sabe.