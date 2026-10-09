Marco Rubio anuncia asistencia de EE.UU. a Panamá tras fuerte terremoto

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su país moviliza recursos y personal para brindar asistencia a Panamá, tras el fuerte terremoto registrado este viernes en el territorio nacional.

A través de un mensaje, Rubio manifestó que mantiene un seguimiento cercano de los reportes sobre el movimiento sísmico y expresó la solidaridad de Washington con el pueblo panameño.

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“Estados Unidos se encuentra al lado del pueblo de Panamá”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, quien confirmó que, a solicitud del Gobierno panameño, el Departamento de Estado está movilizando rápidamente recursos y personal para atender la situación.

El pronunciamiento se produjo luego del terremoto registrado a las 12:56 p.m., con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento telúrico se sintió en distintos puntos del país y provocó evacuaciones preventivas y daños en algunas estructuras.

La actividad sísmica también generó preocupación por posibles afectaciones en las zonas costeras. Tras el evento, se emitió una alerta por amenaza de tsunami para sectores del Pacífico, que posteriormente fue levantada. Las autoridades panameñas mantienen las evaluaciones de las estructuras afectadas y el monitoreo de posibles réplicas.

Rubio también informó que la línea de atención consular de Estados Unidos permanece disponible las 24 horas del día para atender a ciudadanos estadounidenses afectados por el terremoto que necesiten asistencia.

Los ciudadanos pueden comunicarse al +1-202-501-4444 desde el extranjero o al +1-888-407-4747 desde Estados Unidos y Canadá. Estos números corresponden a los canales de asistencia consular del Departamento de Estado.