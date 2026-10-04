Nicaragua anuncia su salida inmediata del Parlamento Centroamericano

El Gobierno de Nicaragua anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen), informó este domingo la presidenta de ese organismo, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez.



El Gobierno de Nicaragua, que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, notificó su salida del Parlamento Centroamericano a través de una comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Managua a la Junta Directiva del Parlacen, dijo la legisladora guatemalteca al diario nicaragüense La Prensa.



Gutiérrez explicó que ha convocado de forma extraordinaria a la Junta Directiva del Parlacen a una reunión mañana lunes para sentar la posición oficial de ese organismo ante la decisión de Nicaragua.



Nicaragua no explica los motivos de su salida del Parlacen, aunque se da después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución en la que exige la celebración de elecciones libres y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente Daniel Ortega dijera que no habrá más comicios en ese país.



El texto de la OEA, aprobado en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, insta también a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y Murillo.



El documento de la Cancillería nicaragüense, con fecha 3 de octubre de 2026, señala: "Este Ministerio transmite que el Gobierno de la República de Nicaragua, en ejercicio pleno de su soberanía, ha decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, con efecto inmediato".



"Dicha decisión está siendo comunicada también al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, en su calidad de depositario del Tratado antes mencionado, para los efectos pertinentes", agrega.



El Parlacen fue constituido en octubre de 1991 y actualmente estaba integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo.



Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes y exvicepresidentes de las naciones centroamericanas que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo.



En julio de 2025, el Legislativo de El Salvador, ampliamente dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Constitución para sacar al país del Parlacen, algo que solo ha intentado antes Panamá sin éxito, bajo el argumento de que era una institución inoperante.



La dificultad radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin resultado.