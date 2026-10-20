Aumenta la aprobación popular del presidente José Raúl Mulino

El presidente José Raúl Mulino fue el mandatario que más posiciones escaló en el Ranking Presidentes de Latinoamérica de octubre de 2026 preparado por la consultora CB Global Data.

Mulino mejoró 4.4%, ubicándose en la posición 13 de 18 evaluados con un nivel de aprobación de 36.5%.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Fueron 11 jefes de Estados latinoamericanos que mejoraron su aceptación en la última medición y Mulino encabezó esta lista, seguido de Delcy Rodríguez, de Venezuela; y Bernardo Arévalo, de Guatemala.

Los tres presidentes mejor evaluados en octubre son Claudia Sheinbaum, de México, con 69.3% de aprobación; seguida de Nayib Bukele, de El Salvador, con 68.3%; y Luis Abinader, de República Dominicana, con 51.9%.

Tanto Bukele, como Abinader cumplen su segundo periodo constitucional.

El presidente de Panamá se ubica cuarto entre los mandatarios centroamericanos con mejor aprobación, superado por Bukele; Laura Fernández, de Costa Rica; y Nasry Afura, de Honduras.

Con excepción de Bukele, Fernández y Afura tienen menos de un año al frente de sus naciones. Por su parte, Mulino cumplió en julio su segundo año al frente de Panamá.'

11

jefes de Estados de América Latina mejoraron su aceptación y Mulino encabezó esta lista. 4.4%

porcentaje que incrementó Mulino en octubre con respecto a imagen positiva.

La encuesta regional se realizó entre el 5 y el 8 de octubre, con una muestra de 2,873 entrevistados.

Entre los consultados, 12.6% considera como muy buena la gestión del presidente panameño, mientras que 23.9% la catalogó de buena.

La aceptación de Mulino es superior a la de otros mandatarios como Javier Milei (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua) y Yamandú Orsi (Uruguay).

En contraste, Keiko Fujimori, de Perú, presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -6,1 puntos porcentuales, respecto con la medición del mes pasado.