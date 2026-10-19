Benicio Robinson arremete contra colegas que buscan fotos con afectados por terremoto

Durante una intervención en la Asamblea Nacional, el diputado Benicio Robinson lanzó duras críticas contra sus colegas, a quienes acusó de politizar las tragedias y acudir a las provincias afectadas por los recientes sismos únicamente con fines proselitistas y de imagen pública.

Crítica a la "politiquería barata"

El diputado expresó su indignación ante la actitud de algunos políticos que visitan las zonas golpeadas por los temblores:

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"Uno no tiene que ir allá para ir a las provincias cuando uno va a dar algo; todo van a tomarse foto con el dolor del pueblo, y están politizando la situación".

Robinson enfatizó que la prioridad actual no debe ser la campaña electoral de cara al 2029, sino dar respuestas efectivas y reales a los ciudadanos que sufrieron las consecuencias del desastre.

Recordó además el impacto emocional y social de catástrofes pasadas, señalando que quienes vivieron momentos críticos en el pasado entienden el verdadero peso de la tragedia y la necesidad de gestionar los recursos de forma transparente.

Exigencia al Gobierno y llamado a la unidad

Asimismo, el parlamentario cuestionó el manejo de las ayudas gubernamentales y exigió la presentación de proyectos concretos dotados de los presupuestos necesarios —ya sean 100, 200 o 300 millones de dólares— para atender las necesidades de los damnificados, sin caer en la politiquería.

Finalmente, hizo un llamado a respaldar la situación y dejar de lado las críticas infundadas al Ejecutivo, enfocándose en la reconstrucción y la asistencia social inmediata.