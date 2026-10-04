Cambios en los circuitos electorales: ¿Cómo incidirían?

La discusión sobre las reformas al Código Electoral abre un nuevo escenario de análisis sobre la representación política y los posibles ajustes en la conformación de los circuitos electorales, en medio de las propuestas que se debate en la Asamblea Nacional.

El profesor e investigador en Filosofía y Ciencia Política de la Universidad de Panamá, Samuel Prado, señaló que la eliminación de diputados en algunos circuitos y la conversión de circuitos plurinominales en uninominales podrían modificar el mapa electoral del país y generar cambios en la participación de las distintas fuerzas políticas.

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Prado explicó que uno de los aspectos relevantes de estas propuestas es su posible efecto en la distribución de las curules dentro de la Asamblea Nacional (AN) y en las oportunidades de representación de los ciudadanos.

El académico indicó que las reformas electorales deben analizarse tanto desde el punto de vista técnico como por sus implicaciones en la participación política y el funcionamiento del sistema democrático.

Sobre la participación de las distintas agrupaciones políticas, Prado señaló que históricamente las reformas han favorecido a los partidos ya constituidos. En ese sentido, planteó la importancia de evaluar cómo los cambios propuestos podrían incidir en las condiciones de competencia de los partidos tradicionales, los movimientos independientes y las nuevas organizaciones políticas.

Otro de los factores que mencionó fue la evolución demográfica de las comunidades y la creación de nuevos corregimientos, situaciones que pueden incidir en la configuración de los circuitos.

El profesor advirtió que las modificaciones a los circuitos podrían generar diferencias en las posibilidades de competencia entre las organizaciones políticas, por lo que considera importante evaluar cómo se distribuiría la representación en cada caso.'



Desde su discusión el proyecto 699 de reformas electorales ha sufrido unas 50 modificaciones.



Los magistrados del Tribunal Electoral (TE)se oponen a tres modificaciones.



El pasado 23 de septiembre fueron aprobadas las reformas electorales en primer debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.

Desde la perspectiva ciudadana, sostuvo que los cambios también deben analizarse por su impacto en el peso del voto y en la posibilidad de que distintos sectores de la población tengan representación en el órgano legislativo.

La semana pasada, los magistrados del Tribunal Electoral (TE), a través de un comunicado, rechazaron los cambios introducidos en el primer debate del proyecto 699 de reformas electorales, que a su juicio representan retrocesos para el sistema electoral panameño.

Entre las modificaciones que desaprueban los magistrados están: el aumento de los montos de donaciones privadas, la posibilidad de que funcionarios electos mantengan dos cargos simultáneamente y la ampliación del plazo para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos.