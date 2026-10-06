Desgaste del Parlacen obliga a defender la unidad centroaméricana

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) enfrenta uno de sus momentos más complejos tras la salida de El Salvador y el anuncio de Nicaragua de abandonar el organismo, decisiones que su presidenta, Karla Gutiérrez, reconoce como una señal de desgaste político y un golpe a la integración regional.

Gutiérrez considera que la salida de un Estado miembro reduce la representación regional y afecta el diálogo político que se desarrolla dentro del Parlamento. Además, admite que este escenario obliga a revisar las prioridades de la institución y su funcionamiento interno.

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"La integración finalmente se debe traducir en oportunidades económicas, cooperación en seguridad y respuestas a fenómenos comunes, como la migración", sostuvo Gutiérrez, al defender la necesidad de mantener mecanismos de cooperación entre los países de la región.

El llamado a la unidad ocurre en medio de un cuestionamiento más profundo sobre la capacidad del Parlacen para incidir en las decisiones regionales.

La presidenta del Parlacen reconoce que el organismo tiene capacidad de interlocución política y de presentar propuestas, pero no tiene potestad para imponer leyes a los Estados ni para sustituir las decisiones de sus gobiernos.

Esta limitación, obliga a fortalecer el seguimiento de las propuestas y la coordinación con los demás órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), además de mejorar la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado y profesor universitario Oswaldo Marino Fernández Echeverría coincide en que las decisiones de El Salvador y Nicaragua pueden interpretarse como una señal de debilitamiento político de la integración centroamericana. Sin embargo, advierte que debe diferenciarse entre el anuncio de una salida y la desvinculación jurídica de las obligaciones internacionales de un Estado.'



miembros del Parlacen Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana.



El Salvador aprobó su salida del organismo a partir de 2027, y Nicaragua comunicó su retiro con efecto inmediato en octubre de 2026.



"Definitivamente trabajar con menos participación va a reducir nuestro alcance político".



El abogado sostiene que las diferencias entre los gobiernos también están dificultando la construcción de una agenda común.

Fernández señala que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla expresamente una cláusula de retiro unilateral. Por ello, sostiene que deben considerarse las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para determinar las condiciones bajo las cuales un Estado podría desvincularse de un tratado que no establece expresamente esa posibilidad.

El abogado sostiene que las diferencias entre los gobiernos también están dificultando la construcción de una agenda común.

En el caso de Panamá, Fernández considera que una mayor fragmentación política puede dificultar la cooperación regional y afectar la previsibilidad necesaria para mantener los vínculos económicos con Centroamérica.

Por ahora, el reto del Parlacen será demostrar su utilidad en medio del desgaste que enfrenta y recuperar la confianza mediante resultados, seguimiento de sus propuestas y rendición de cuentas.