Autoridades investigan fallecimiento de una bebe en carpa tras el sismo en Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias a los familiares de un lactante de dos meses de nacido que falleció en una carpa improvisada en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, en medio del contexto de contingencia generado por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El informe del Minsa detalla que el bebé nació en el Hospital Santo Tomás con un diagnóstico de hidranencefalia y se mantenía bajo cuidados paliativos coordinados con el Hospital del Niño en la capital. Su última atención de seguimiento había sido efectuada el pasado 1 de octubre en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega.

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Contexto en la Urbanización San Antonio e investigación de las causas

De acuerdo con los datos recabados en el reporte de urgencias, el menor ingresó al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega sin signos vitales. Corresponderá a las autoridades competentes y al Ministerio Público determinar las causas del deceso mediante los exámenes forenses correspondientes.

La madre del infante permanecía pernoctando en un refugio de campaña en las áreas exteriores de los edificios multifamiliares de la Urbanización San Antonio.

Temor por la seguridad estructural: Los residentes del sector han permanecido fuera de los edificios multifamiliares a la espera de que los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) completen las evaluaciones de las estructuras tras el choque telúrico.

El Minsa reitera la disponibilidad de instalaciones de salud

Frente a este lamentable acontecimiento, la entidad sanitaria hizo un llamado a las familias refugiadas o desplazadas temporalmente para que acudan de manera inmediata y oportuna a las instalaciones de salud ante cualquier complicación médica o síntoma de alarma en niños, adultos mayores o pacientes con condiciones crónicas.

El Minsa recordó que en la localidad de Santiago se encuentran plenamente operativas las siguientes dependencias de urgencia y atención primaria: Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega: Ubicado a aproximadamente cinco minutos de la Urbanización San Antonio así como el Minsa CAPSI de Santiago, a unos diez minutos del sector habitacional.