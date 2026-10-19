Personal de la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Colón inspeccionó un área de Quebrada Ancha, en el corregimiento de Limón, donde durante el fin de semana se registró un deslizamiento de material tipo tosca, en medio de las lluvias registradas en la provincia.

El material desprendido se encuentra aproximadamente a cuatro metros de la orilla de la carretera Transístmica y, de acuerdo con la evaluación realizada, no obstaculiza el tránsito vehicular.

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Durante la inspección, el personal verificó las condiciones del área, que se mantiene estable.

Como parte de las acciones previstas, se dispondrá de una retroexcavadora y un camión para retirar el material desprendido, con el propósito de mantener las condiciones de seguridad en el sector.

En este sentido, la Dirección Regional del MOP en Colón mantiene la vigilancia de las condiciones de la red vial de la provincia e insta a los conductores y residentes a reportar cualquier situación que pueda afectar la circulación a través de la línea de atención ciudadana 311.