Las Tablas: Habilitan centro de operaciones en el estadio Olmedo Solé tras fuerte sismo en Los Santos

Las Tablas se mantiene bajo tensión y en labores de respuesta tras el fuerte sismo registrado, el cual sacudió con fuerza a la provincia de Los Santos y a gran parte del país, obligando al cierre general del comercio local.

Ante la emergencia, diversas autoridades nacionales y provinciales se han movilizado a la zona para atender a la población afectada.

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El gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González, junto con personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio Nacional Aeronaval y la enlace del despacho de la Primera Dama de la República, Maricel de González, coordinan toda la logística para revir la ayuda ciudadana.

Instalación de centro de operaciones y llegada de ayuda

Como parte de las acciones logísticas, se ha dispuesto la instalación de tiendas de campaña para habilitar un centro de acopio y operaciones en el estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, punto donde han comenzado a aterrizar los primeros helicópteros con personal de apoyo tras el movimiento telúrico.

Las autoridades han sobrevolado la región para realizar un monitoreo general, mientras se observa el sobrevuelo y llegada de más aeronaves de los estamentos de seguridad a los puntos de coordinación.

Daños estructurales y temor de los residentes por réplicas

Durante un recorrido de inspección por la ciudad, se pudo constatar que el comercio se encuentra completamente cerrado. Asimismo, se registraron cristales rotos en algunos establecimientos y afectaciones materiales en puntos emblemáticos como el Museo Belisario Porras y la torre de la iglesia Santa Librada.

La situación mantiene en alerta a la comunidad. Tras el temblor principal se han reportado réplicas de consideración que han incrementado el temor entre los habitantes, al punto de que muchas personas se abstienen de ingresar a sus viviendas ante la incertidumbre sobre la seguridad de las estructuras.

Las autoridades continúan desplegadas en la provincia para brindar soporte y evaluar los daños.